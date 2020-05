Hanoi (VNA) - La Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a discuté lors de la 17e session ouverte mercredi 6 mai de la Loi sur les travailleurs vietnamiens travaillant à l’étranger sous contrat (amendée) et de la vérification de la ratification de l’Accord de libre-échange avec l’Union européenne (EVFTA).

Vue de la session virtuelle de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, le 6 mai à Hanoi. Photo : quochoi.vn

Elle a également examiné l’incorporation dans la Convention n°105 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur l’abolition du travail forcé ainsi que le rapport du gouvernement sur le déploiement des politiques de sécurité sociale et la gestion de l’utilisation du fonds à cet égard en 2019.Lors de la réunion, il a été affirmé que la législation sur les travailleurs vietnamiens embauchés pour travailler à l’étranger reflète les droits, devoirs et responsabilités des employés et des employeurs et des organismes concernés.Les membres de la commission ont convenu que l’envoi de travailleurs à l’étranger contribue à réduire la pauvreté, et ont souligné qu’il importait que les pays d’accueil soient en sécurité et aient un niveau élevé de développement scientifique et technologique.S’exprimant lors de la réunion, le vice-président permanent de la commission, Bui Sy Loi, a souligné que les travailleurs vietnamiens à l’étranger doivent démontrer un niveau professionnel et une connaissance de la culture nationale.Evoquant la période actuelle considérée comme "l’âge d’or démographique", il a souligné qu’il était également essentiel de veiller à assurer la main-d’œuvre dans le pays.De son côté, le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, a fait remarquer que la tendance actuelle est de former les travailleurs dans les centres de formation professionnelle et de tisser des liens entre les centres de formation professionnelle et les entreprises.Lors de la vérification de la ratification de l’EVFTA, les législateurs ont proposé que l’exécutif consacre plus d’efforts à analyser les impacts négatifs et positifs du pacte sur la garantie des emplois, la protection sociale et d’autres questions juridiques.En ce qui concerne la Convention n°105 sur l’abolition du travail forcé, ils ont noté que la participation du Vietnam à cette convention témoignera de la politique étrangère d’intégration internationale du Parti et de l’État vietnamiens ainsi que de l’engagement ferme du Vietnam en tant que membre de l’OIT.D’autre part, elle contribuera à garantir les droits légitimes des travailleurs et également un environnement stable afin de favoriser l’augmentation de la productivité, ce qui créera des conditions optimales d’accès au marché international. – VNA