Trân Quôc Vuong, permanent du secrétariat du comité central du Parti communiste du Vietnam, lors de la visioconférence organisée le 9 janvier par la Commission des affaires intérieures

Hanoi (VNA) – Le membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trân Quôc Vuong a exhorté samedi 9 janvier la Commission centrale des affaires intérieures à contribuer davantage à la lutte contre la corruption et à la réforme judiciaire.

2021 est une année importante ouvrant une nouvelle décennie où le Parti, le peuple et l’armée mettent en œuvre des résolutions du XIIIe Congrès national du Parti et de la 15e législature de l’Assemblée nationale, a-t-il indiqué lors d’une visioconférence.

La situation de la criminalité, y compris le crime de corruption, évolue toujours de manière complexe, ce qui entrave le développement socio-économique, a-t-il mis en garde.

En tant qu’organe consultatif stratégique du Parti sur les affaires intérieures, la lutte contre la corruption et la réforme judiciaire, le secteur des affaires intérieures du Parti devra donc faire preuve d’une plus grande rénovation et d’une plus grande créativité.

La Commission centrale s’est coordonné avec le Comité national de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption pour diriger le traitement de 128 affaires et 91 cas durant le mandat du 12e Congrès national du Parti, dont 74 affaires impliquant 667 personnes ont été jugées en première instance; 65 affaires et 24 cas en 2020, dont 20 affaires impliquant 115 personnes ont été jugées en première instance. – VNA