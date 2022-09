Hanoi (VNA) - La Commission de la Défense et de la Sécurité de l’Assemblée nationale (AN) a célébré, vendredi, 23 septembre, à Hanoï, le 33e anniversaire de sa fondation, en présence du président de la République Nguyên Xuân Phuc, également président du Conseil national de la Défense et de la Sécurité, et du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc remet l’Ordre du travail, première classe à la Commission de la Défense et de la Sécurité de l’Assemblée nationale. Photo: VNA

Saluant les contributions actives de ladite Commission au cours de ces 30 dernières années dans la modification de la Constitution de 1992 et l’élaboration de celle de 2013, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê lui a demandé de faire preuve de responsabilité et de créativité pour contribuer au perfectionnement des institutions.

Il l’a également invitée à travailler en étroite collaboration avec les ministères de la Défense, de la Sécurité publique et des Affaires étrangères pour assurer que la participation du Vietnam aux opérations de maintien de paix de l’ONU soit conforme aux conventions et accords internationaux dont il est signataire.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê. Photo : VNA

La présidente de l'Assemblée nationale a proposé à la Commission de de continuer à la rénovation et à améliorer la qualité de ses activités dans ce mandat et les suivants. - VNA