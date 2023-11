L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela et en Colombie, Vu Trung My (gauche) et le président colombie n, Gustavo Petro Urrigo. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela et en Colombie, Vu Trung My, a présenté les lettres de créance du président Vo Van Thuong au président colombien, Gustavo Petro Urrigo.

S'exprimant lors d’une cérémonie organisée à Bogota, le président Gustavo Petro a évoqué les relations bilatérales, tout en soulignant que le Vietnam devait bientôt ouvrir une ambassade en Colombie afin de promouvoir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment dans l'économie et le commerce.

Vu Trung My a affirmé qu'il ferait de son mieux pour contribuer à promouvoir les relations d’amitié et de coopération multiforme entre les deux pays.

A cette occasion, le diplomate a affirmé la politique constante du Vietnam visant à promouvoir constamment les relations avec la Colombie sur trois piliers : diplomatie du Parti, diplomatie d'État et diplomatie populaire.

Selon l'ambassadeur Vu Trung My, les deux pays doivent continuer à renforcer la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, notamment en mettant en œuvre efficacement le protocole d'accord sur la coopération commerciale et industrielle et dans l'investisement ainsi que le plan proposé lors de la première réunion du Comité économique mixte Vietnam-Colombie tenue en septembre dernier.

Auparavant, l'ambassadeur Vu Trung My avait présenté une copie des lettres de créance au vice-ministre des Affaires étrangères Francisco Coy et avait également rencontré des représentants de la Chambre des représentants de Colombie, des représentants du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme et du ministère de la Culture ainsi qu'un certain nombre d'agences locales compétentes.



En 2022, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Colombie ont atteint 742 millions de dollars, soit une augmentation de 11,4% en variation annuelle et un doublement en 5 ans à partir de 2018, faisant de la Colombie le 5e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. - VNA