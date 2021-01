Des flèches en bronze et des moules de flèches en pierre appartenant à la civilisation de Dong Son . Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc vient de reconnaître 24 objets et groupes d’objets historiques en tant que "Trésor national", dont la collection de moules de flèches de Co Loa actuellement préservée dans l'ancienne citadelle de Co Loa, district de Dong Anh à Hanoï.

La collection de moules à flèches en pierre de Co Loa, découverte lors de fouilles effectuées de 2004 à 2007 au monument Co Loa, est datée de la période culturelle de Dong Son.

Cette collection est une preuve matérielle qui affirme fermement que le moulage des flèches est apparu dans l'ancienne capitale de Co Loa il y a des milliers d'années.

Parmi les objets et groupes d’objets historiques nouvellement reconnus figurent également l'ensemble des marches du palais de Kinh Thien dans la cité impériale Thang Long à Hanoï et les tambours en bronze de Kinh Hoa.

Cette nouvelle reconnaissance porte le nombre de trésors nationaux à 215. -VNA