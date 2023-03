Jean-Pierre Outers (2e à gauche) lors de sa rencontre avec les lecteurs vietnamiens.

Hanoï (VNA) - Une rencontre avec Jean-Pierre Outers, l’auteur du livre Passer au Sud, a été organisée le 18 mars à la Bibliothèque nationale du Vietnam, au 31 Tràng Thi, à Hanoï, à l’occasion de la publication en vietnamien de cet ouvrage.

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie 2023, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, en collaboration avec la Compagnie vietnamienne de promotion de la coopération culturelle et de communication Sao Bac-Média, a publié en vietnamien le livre Passer au Sud de Jean-Pierre Outers.

L'ouvrage résulte d’un postulat original et audacieux : un pays est à l’image de sa circulation. À partir de ce fil conducteur sérieux et léger se dessine peu à peu le tableau inédit d’un pays séduisant, loin des clichés touristiques. Ni guide, ni récit, ni essai, ni fiction, ce livre inclassable est décidément tout à la fois. C’est que nous sommes précisément au cœur du voyage, et comme le Vietnam lui-même, à la croisée des chemins, lieu idéal pour s’ouvrir à de nouvelles expériences.

Jean-Pierre Outers est venu au Vietnam fin 1994 et y a travaillé jusqu’en 2010. Il a décrit dans son livre toutes ses observations sur la circulation de ce pays asiatique mais plus largement sur la culture, le mode de vie vietnamiens...

"C’est très difficile pour un auteur de parler de son ouvrage. Je crois que la force d’un livre vient peut-être du fait qu’il est écrit dans la durée. Pour comprendre un peu un pays et une autre culture, il faut beaucoup, beaucoup de temps. C’est un long travail", a-t-il souligné.

Et d’ajouter qu’après 16 ans au Vietnam, "je suis sûr qu’il y a encore à apprendre sur ce pays. Pourquoi ? On a souvent l’illusion sur une uniformisation dans un monde moderne. Pourtant, j’insiste que chaque culture, chaque langue est un monde différent. C’est pour cette raison qu’il faut préserver et développer l’identité culturelle de chaque pays".

La culture découverte dans le voyage

Passer au Sud est un livre de voyage, mais pas du tout dans le sens d’un récit. "Dans ce voyage, je découvre une autre réalité, c'est la culture vietnamienne. Quand on arrive dans un nouveau pays, on ne comprend rien. Voyager, pour moi, c’est d'abord l'accepter et vouloir aussi découvrir une réalité différente. Je ne viens pas au Vietnam pour chercher quelques choses qui ressemblent à la réalité dans mon pays d'origine. Il suffit d’ouvrir les yeux et d'écouter sans comprendre", a partagé l’auteur belge francophone.

Et d'ajouter : "Les étrangers qui viennent au Vietnam pour la première fois sont souvent étonnés par la circulation. Parce qu’il y a beaucoup de monde et de moyens de transport : motos, voitures, vélos... qui circulent d’une façon totalement différente de mon pays". Pourtant, tout veut dire quelque chose.

Une collection des émotions de l'auteur

"J'ai rencontré des difficultés pour traduire ce livre. L’auteur a utilisé beaucoup d’images pour décrire la circulation au Vietnam. Pour une bonne version vietnamienne, je dois mettre tout mon cœur dans chaque lettre afin de transmettre les émotions de l’auteur", a confié la traductrice Thi Hoa.

"Pour moi, Passer au Sud est considéré comme une collection des émotions de Jean-Pierre Outers sur le Vietnam", a constaté Nguyên Tri Dung, directeur de Sao Bac-Media.

Jean-Pierre Outers est né près de Liège le 17 septembre 1953. Durant une trentaine d’années, il a travaillé dans différentes régions du monde dans le cadre de la coopération au développement. Il a déjà publié quelques livres : La tête ailleurs, Un voyage à l'envers, À bicyclette - Petites histoires en équilibre.

Cette rencontre est la première étape de la tournée de Jean-Pierre Outers au Vietnam (Hanoï, Huê, Hô Chi Minh-Ville) pour rencontrer des lecteurs, étudiants et professionnels.

Au programme

Hanoï

- 20/03/2023, 09h30 : Débat avec les étudiants du Département de français de l’Université de Hanoï.

- 21/03/2023, 09h30 : Rencontre avec les étudiants du Département de français de l’Université de langues et d’études internationales - Université nationale de Hanoï.

- 21/03/2023, 14h00 : Échange avec les membres du Club de français du Département de français de l’Université de langues et d’études internationales - Université nationale de Hanoï.

- 22/03/2023, 14h00 : Colloque avec les étudiants du Département de lettres de l’Université des sciences sociales et humaines - Université nationale de Hanoï.

Huê

- 23/03/2023, 09h00 : Atelier avec les étudiants du Département de français et de russe de l’Université de langues étrangères - Université de Huê.

Hô Chi Minh-Ville

- 24/03/2023, 09h30 : Échange avec les étudiants du Département de français de l’Université d’éducation de Hô Chi Minh-Ville.

- 24/03/2023, 15h00 : Colloque avec les étudiants du Département de lettres de l’Université des sciences sociales et humaines - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. -CVN/VNA