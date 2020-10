Hanoi (VNA) - La Chine et la Commission du Mékong (MRC) ont signé jeudi 22 octobre un accord en vertu duquel la Chine fournira à la MRC des données hydrologiques tout au long de l’année, contribuant à une meilleure surveillance des prévisions de sécheresse dans les pays du Mékong, selon la MRC.

L’avenir du Mékong dépendra de la capacité des États à gérer ensemble ses ressources. Photo: VNA

Le chef de la direction du Secrétariat de la MRC, An Pich Hatda, a décrit l’accord comme un jalon dans l’histoire de la coopération entre la Chine et la MRC.Comme les opérations d’infrastructures hydrauliques dans le bassin et les affluents contribuent de plus en plus aux changements et fluctuations du débit du fleuve qui peuvent avoir un impact sur les communautés riveraines, un partage de données plus opérationnel sera essentiel à la gestion du Mékong, a-t-il déclaré.Au cours des 18 dernières années, la Chine a partagé ses données sur les niveaux d’eau et les précipitations de juin à octobre pendant la saison des inondations à partir de deux stations hydrologiques situées dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine.Mais dans un contexte d’aggravation des sécheresses, la MRC a demandé à la Chine de fournir des données sur toute l’année afin d’aider à identifier la cause des basses eaux du fleuve.En août de cette année, le Premier ministre chinois Li Keqiang s’est engagé à partager davantage de données hydrologiques avec les pays de la région.Prenant sa source sur les hauteurs de l’Himalaya, long de près de 4.900 kilomètres, le fleuve mythique traverse le Yunnan chinois, sert de frontière entre le Myanmar et le Laos, puis entre le Laos et la Thaïlande avant de traverser le Cambodge et de former former un delta dans le Sud du Vietnam. – VNA