Wakuwaku Japan et VTVCab signent une coopération le 12 décembre à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï, 13 décembre (VNA) – La chaîne de divertissement Wakuwaku Japan a officiellement été présentée aux spectateurs vietnamiens lors d’une cérémonie organisée le 12 décembre à Hanoï. Cet événement s'inscrivait dans le cadre du programme de coopération entre la chaîne de télévision japonaise et la compagnie générale de télévision par câble du Vietnam (VTVCab).



Selon le directeur général de la Télévision du Vietnam (VTV), Tran Binh Minh, la signature de cette coopération entre VTVCab et Wakuwaku Japan est un événement significatif dans le contexte où le Vietnam et le Japon célèbrent cette année les 45 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Tran Binh Minh a espéré que la diffusion de Wakuwaku Japan au Vietnam contribuerait au développement des échanges culturels entre les deux nations.



Wakuwaku Japan est diffusée à titre expérimental depuis avril 2018 sur VTVCab et Viettel TV. Selon son PDG, Umeda Kunio, à partir de janvier 2019, toutes les émissions seront sous-titrées en vietnamien. Wakuwaku Japan sera également diffusée sur les applications Onme et VieOn à partir de janvier, ce qui permettra aux abonnés de Viettel d’avoir accès à cette chaîne de divertissement.



Wakuwaku Japon est une chaîne de télé diffusée 24h/24 au Japon. Elle est présente dans sept pays et territoires dans le monde. Le Vietnam est le premier pays à la mettre sur un réseau mobile. -VNA