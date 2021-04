Le directeur de l'Administration nationale du tourisme, Nguyen Trung Khanh, répond aux questions des journalistes lors du point presse. Photo: VNA



Ninh Binh (VNA) – La cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du Tourisme 2021 aura lieu dans la soirée du 20 avril au site national spécial de l’ancienne capitale Hoa Lu, dans la commune de Truong Yen, district de Hoa Lu, province de Ninh Binh (Nord).

L’information a été annoncée lors d’un point presse donné le 6 avril dans la ville de Ninh Binh, devant un parterre d'une centaine de journalistes et de représentants des services du tourisme des villes et provinces où organiseront les activités dans le cadre de l’Année nationale du Tourisme 2021.

Lors de l’événement, Bui Van Manh, directeur du Service provincial du Tourisme de Ninh Binh, a présenté des informations fondamentales sur l’Année nationale du Tourisme 2021.

Plus précisément, l’Année nationale du Tourisme 2021 aura lieu tout au long de l’année avec 11 grandes activités et 27 autres organisées par Ninh Binh. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et 27 localités du pays envisagent d’organiser deux événements majeurs et 104 événements en écho à l'Année nationale du tourisme 2021.

La cérémonie d’ouverture qui verra la participation d’environ 2 600 délégués et 7 000 habitants locaux et touristes, sera retransmise en direct sur la Télévision nationale du Vietnam (VTV), la radio et la télévision locales. Cet événement marquera le début de la série d’événements et d’activités de l’Année nationale du Tourisme 2021 dont le but est de présenter et promouvoir les valeurs culturelles et historiques, les ressources naturelles et les produits touristiques du pays, contribuant à la relance du tourisme national après la crise sanitaire. -VNA