Les épreuves de Vovinam auront lieu au centre d'événements sportifs de Soc Son. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La préparation des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) à Hanoï se déroule activement. Les ouvrages au service de cet événement sportif régional ont été rénovés et modernisés. Tous les organes compétents se précipitent pour terminer les dernières étapes des travaux connexes.



Dans le cadre des SEA Games 31, la capitale vietnamienne accueille 18 sports qui seront organisés à 15 lieux, dont les centres d’événements sportifs de Ha Dong, du district de Dan Phuong et du district de Hoai Duc.



La directrice adjointe du Service de la Culture et des Sports de Hanoï, Tran Thi Van Anh, a déclaré que jusqu'à présent, les sites de compétition avaient essentiellement achevé les travaux de rénovation, de réparation et de modernisation.



Parallèlement à la modernisation des bâtiments, la décoration urbaine et l'assainissement de l'environnement sont activement mis en œuvre. Des fleurs, des drapeaux et des panneaux colorés ont été installés aux portes du centre-ville, le long des rues principales, aux sites de compétition...



Hanoï intensifie également la communication pour promouvoir son image à l'occasion des SEA Games 31, présenter les destinations culturelles et touristiques de la ville... -VNA