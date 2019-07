La candidate de la Malaisie, Rosario Ninih Chamini Bianis a remporté le 1er prix du concours de chant ASEAN + 3. Photo : VOV

Quang Ninh (VNA) – Surpassant 22 chanteurs professionnels issus des dix pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et d’autres venus de Chine, du Japon et de République de Corée, la candidate de la Malaisie, Rosario Ninih Chamini Bianis a remporté le concours de chant ASEAN + 3, qui s’est achevé le 28 juillet à Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord).

Le comité d’organisation a remis le 2e prix aux chanteuses Aicelle Anne Conronel Santos (Philippines) et Tran Thi Hong Nhung (Vietnam) et le 3e prix aux chanteuses Olivia Christina (Indonésie) et Eint Chit (Myanmar).

En plus, les prix supplémentaires ont été attribués au chanteur ayant le meilleur style de représentation (Brunei), chanteur perspectif (Singapour), chanteur amical (Thaïlande), chanteur impressionnant (Laos), chanteur élu par le public (Cambodge).

Organisé par la Radio La voix du Vietnam, ce concours bisannuel de chant est destiné aux chanteurs pop professionnels de 18 à 35 ans des dix pays de l’ASEAN. Ce concours a pour but de promouvoir les échanges culturels au sein de ce bloc régional.

Lors de la finale du concours. Photo : VOV

Des chansons présentées glorifient la vie, l’homme et l’amitié entre les pays de l’ASEAN. Cet événement est l’une des activités organisées par le Vietnam afin de célébrer le 52e anniversaire de la fondation de l’ASEAN (8 août).

La première édition du concours a eu lieu dans la province de Thanh Hoa au Centre, en 2017, avec la participation de 19 candidats et invités venus de sept pays de l’ASEAN. –VNA