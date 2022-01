Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam réalisera sa campagne printanière de vaccination contre le COVID-19 du 29 janvier au 28 février 2022.

La campagne, lancée par le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une conférence du ministère de la Santé, vise à donner la 2e injection à tous les adolescents de 12 à 17 ans d'ici fin janvier, à donner une 3e dose à toutes les personnes de 18 ans et plus avant la fin du premier trimestre, tout en continuant des études sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.

Selon le ministère de la Santé, les risques épidémiques demeurent élevés. Le Vietnam a jusqu'à présent détecté 166 cas d'infection au variant Omicron, dont six trouvés dans la communauté, a-t-il indiqué.

Par conséquent, le ministère s'attend à ce que cette campagne de vaccination contribue à réduire le nombre de décès et permette la réouverture des écoles en toute sécurité.

Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a déclaré que la campagne se poursuivrait jusqu'au 28 février au niveau national, avec le soutien des forces militaires et de sécurité publique ainsi que d'autres secteurs.

Des postes mobiles de vaccination et des équipes mobiles d'aide d'urgence seront également mis en place, a-t-il précisé.

Au 27 janvier, le Vietnam avait enregistré 2.203.208 cas de COVID-19, dont 1.945.611 guéris et 37.291 décès.

D’un pays ayant un très faible taux de vaccination, le Vietnam est devenu l’un des six pays où la couverture vaccinale est la plus importante au monde. Dans le détail, près de 100% des personnes de 18 ans et plus ont reçu une première injection et 95% en ont reçu deux. 92% des personnes de 12 à 17 ans ont été primovaccinées et 76% ont été complètement vaccinées. -VNA