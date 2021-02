Hanoï, 6 février (VNA) - Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le journal Dan Tri et l’Association pour la promotion de l'éducation du Vietnam ont officiellement lancé le 5 février une campagne de financement participatif intitulée «Des maisons sûres pour sauver des vies» dans le but de construire 100 nouvelles maisons résistantes aux tempêtes et aux inondations pour les familles pauvres et quasi pauvres de la province côtière de Quang Binh.

Caitlin Wiesen, représentante résidente du PNUD au Vietnam, lors de la cérémonie. Photo : VNA

La campagne de deux ans fait partie d'un effort plus large du PNUD pour soutenir l'intervention du gouvernement dans le centre du Vietnam. Dans la première phase d'ici avril 2021, la campagne est axée sur l'aide aux familles vulnérables vivant dans la province de Quang Binh.

Caitlin Wiesen, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a souligné l’importance de veiller à ce que les plus vulnérables de la société ne soient pas laissés pour compte alors que la région centrale se remet des effets des inondations et des tempêtes.

«Nous pensons que plus les maisons sont construites résilientes, moins les gens souffriront de pertes et de dommages lors des tempêtes et des inondations, et plus vite ils pourront reconstruire leur vie et leurs moyens de subsistance.»

Avec des maisons sûres et des propriétés protégées, moins les gens auront besoin d'une aide d'urgence à l'avenir. On estime que 100.000 maisons résilientes sont nécessaires pour répondre à la demande des ménages vulnérables dans les zones côtières sujettes aux typhons. «Nous pensons que l'objectif peut être atteint. Nous invitons tous les partenaires à se joindre à nous pour construire des maisons plus résistantes aux tempêtes afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte », a déclaré Caitlin Wiesen, représentante résidente du PNUD au Vietnam.

Lors de l'événement de lancement, l'organisation non gouvernementale de la République de Corée, World Share, a engagé un don financier au PNUD pour construire 39 maisons dans la province de Quang Binh en tant que première contribution à la campagne. Le journal Dan Tri a également engagé un don d’un milliard de dongs (43.500 dollars) lors de cet événement.

Toutes les informations sur la campagne de financement participatif, les bénéficiaires et les modalités de don sont régulièrement mises à jour sur https://safeforpoor.undp.org.vn et via l'e-newspaper. - VNA