Hanoi (VNA) – L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a décidé de délivrer le permis de vol à certains aéronefs pour rapatrier les ressortissants vietnamiens se trouvant en Chine et les citoyens chinois au Vietnam.

Photo: VNA

Pour les vols transportant les ressortissants chinois à destination de la Chine, les vols retour seront les vols de convoyage, effectués sans passagers. Les avions seront désinfectés après chaque vol, a-t-elle fait savoir.Ces mesures sont prises en application des instructions de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation de l’aviation civile pour éviter la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus.Les vols transportant les rapatriés vietnamiens vont atterir aux aéroports internationaux de Vân Dôn (Nord), Phu Cat (Centre) et Cân Tho (Sud), a indiqué la CAAV, ajoutant que l’aéroport international de Vân Dôn sera la première priorité.Les transporteurs sont autorisés à sélectionner un aéroport de réserve adapté à l’itinéraire de ces vols, mais lors de l’atterrissage, leurs appareils ne peuvent qu’atteindre leur position de stationnement dans l’attente de leur décollage et les passagers continuent à être soumis, dans l’espace clos où ils se trouvent, à différentes contraintes, a-t-elle fait savoir.Le nouveau coronavirus continue de faire des victimes. Le dernier bilan communiqué jeudi 6 février fait état de 563 morts en Chine continentale. La plupart des décès sont enregistrés à Wuhan et dans sa province du Hubei, foyer d’origine de ce virus. Près de 200 cas de contamination ont été identifiés en dehors de Chine dans une vingtaine de pays. – VNA