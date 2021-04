Aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a publié un document sur l’autorisation des vols privés effectués par des aéronefs non immatriculés à la nationalité vietnamienne sur les territoires vietnamiens.

En conséquence, le propriétaire ou l'exploitant d'un tel aéronef doit compléter les procédures pour obtenir le certificat d'immatriculation des activités d'aviation générale non commerciales avant le 15 juillet 2021.

En attendant le certificat, la CAAV délivrera un permis pour ce vol au cas par cas à la condition que les licences et certificats pertinents de l'aéronef et de l'équipage soient soumis et reconnus par la CAAV.

La CAAV a fait l’annonce dans le contexte du fait qu’un certain nombre d’étrangers souhaitent effectuer des vols à l’intérieur des territoires vietnamiens en utilisant leurs propres avions bloqués dans les aéroports vietnamiens en raison de la pandémie de COVID-19. -VNA