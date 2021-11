Hanoi (VNA) – La Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam a le plaisir de participer au Salon virtuel "Étudier en Europe" 2021, qui aura lieu le dimanche 21 novembre 2021 de 13h00 à 17h00. À cette occasion, les internautes auront l’occasion de trouver toute une palette d’informations sur les études en Belgique francophone (Wallonie-Bruxelles).

Une terre d’accueil pour les étudiants internationaux



Si vous projetez d’étudier à l’étranger, la Belgique francophone pourrait s’avérer être une destination de choix. Située au cœur de l’Europe, la Belgique est l’un des six pays fondateurs de l’Union européenne dont elle accueille, dans sa capitale Bruxelles, les principales institutions européennes et internationales : le Parlement européen, la Commission européenne, l’OTAN…



Fondée sur la tolérance, la Belgique est une véritable terre d’accueil pour les nombreux voyageurs et visiteurs qui s’y installent volontiers. Sa position centrale en Europe, sa situation à la rencontre des mondes latins et germaniques, son multilinguisme, ses libertés politiques, sociales et religieuses d’avant-garde ont contribué à son caractère cosmopolite et en ont fait une société multiculturelle. Bruxelles est aujourd’hui la région la plus multiculturelle d’Europe et la 2e au monde, après Dubaï. Dans sa centaine de quartiers, près de 200 nationalités se côtoient et font résonner plus de 180 langues étrangères.



Étudier en Fédération Wallonie-Bruxelles vous offre un enseignement supérieur d’excellence. En Belgique francophone, le système d’enseignement est riche, diversifié et accessible. Des universités en passant par les hautes écoles et les écoles supérieures des arts ; du niveau bachelier jusqu’au doctorat, il permet à chaque étudiant de choisir la formation la plus adaptée à son projet. Plus encore, en choisissant la Belgique francophone pour réaliser vos études, vous bénéficiez d’une formation d’excellence fondée sur une longue tradition de recherche et d’innovation scientifique et technologique.



Les diplômes belges sont reconnus dans le monde. En Belgique francophone, l’enseignement supérieur est basé sur un système de 3 cycles d’étude : le baccalauréat, le master et le doctorat. Chaque diplôme obtenu vous permet d’obtenir des crédits ECTS qui sont reconnus dans de nombreux pays de l’Union européenne et dans le monde. En intégrant ce système, la Fédération Wallonie-Bruxelles s’engage à garantir la qualité de l’enseignement supérieur, à promouvoir la mobilité des étudiants et à renforcer l’internationalisation de son enseignement supérieur.

Les établissements d’enseignement supérieur en Belgique francophone vous assurent la diversité des hauts niveaux de formations avec plus 2.500 programmes d’études différents dans quatre secteurs principaux : les sciences et techniques, la santé, les sciences humaines et sociales et les arts. L’internalisation est au cœur même du système d’enseignement supérieur belge francophone. À noter que plus de 20% des étudiants et professeurs viennent de l’étranger.



Un salon d’études en ligne face au COVID-19



Cette année, le salon "Étudier en Europe" attire la participation de 13 États membres : la Pologne, l’Allemagne, l’Irlande, la France, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Finlande, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède et la Belgique (avec la présence de la Communauté Flamande et de la Fédération Wallonie-Bruxelles). L’événement de cette année se tiendra, pour la première fois, uniquement en ligne. Organisé par la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, en collaboration avec les représentations diplomatiques de ses États membres, basées au Vietnam, le salon est l’événement sur l’éducation le plus grand de l’année. Le site d'Internet de l'événement : http://www.studyineurope.com.vn.



Le salon "Étudier en Europe" est depuis des années le lieu de connexion de futurs étudiants et de différentes universités européennes et d’échange avec des anciens étudiants en Europe. Via cette rencontre, les parents et les étudiants obtiendront des informations précises sur les études supérieures fournies par des ambassades européennes accréditées au Vietnam.

