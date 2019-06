Le canal de Câu Ngoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le projet d'extension et de renforcement du canal de Câu Ngoi, dans la province centrale de Ninh Thuân, a été achevé et inauguré le 24 juin avec un financement du gouvernement belge.

D'une longueur de près de 7,2 km, le canal relie la commune de Thanh Hai via la ville de Phan Rang-Thap Chàm au bourg de Khanh Hai dans le district de Ninh Hai.

Cet ouvrage fournit de l'eau à des milliers de foyers locaux et assure l'irrigation de plus de 20 000 ha de terres agricoles. Auparavant, de nombreuses parties du canal étaient endommagées, entraînant des pertes d'eau pendant la saison sèche et des inondations pendant celle des pluies.

Le projet de Câu Ngoi faisait partie d'un programme financé par la Belgique sur la gestion de l'eau et le développement urbain dans le contexte du changement climatique à Ninh Thuân. Il a coûté au total 180 milliards de dôngs (soit 7,74 millions de dollars), dont 145 milliards d’aide non remboursable du gouvernement belge et le reste prélevé sur le fonds de contrepartie du gouvernement vietnamien.

Le projet a renforcé 6,7 km du canal, construit des routes le long de ses deux rives et 46 drains d’eau et quatre nouveaux ponts afin de faciliter le transport de produits agricoles.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’inauguration, l’ambassadeur belge au Vietnam, Paul Jansen, a espéré que ce projet apporterait des avantages directs aux habitants en réduisant les risques d’inondation, et de problèmes de santé, ainsi qu'en atténuant les impacts des changements climatiques.

Il a aussi souhaité que les autorités locales et la population gèrent et protègent le canal pour l’exploiter de manière efficace et durable.

Ces dix dernières années, la Belgique a fourni à la province 32 millions d’euros d’aide non remboursable pour la réalisation de cinq projets dans le cadre de ce programme. -NDEL/VNA