La beauté de la lagune de Chuôn à Huê

La lagune de Chuôn est située dans la commune de Phu An, district de Phu Vang, à environ 12 km du centre-ville de Hue, dans la province de Thua Thien-Hue. C'est une étendue d'eau saumâtre de plus de 100 hectares, faisant partie du système de Tam Giang, la plus grande lagune d'eau saumâtre d'Asie du Sud-Est.