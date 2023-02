La réunion entre le vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha (droite) et le co-directeur général de HSBC Asie-Pacifique Surendra Rosha. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam prête attention à la politique pionnière de la banque HBSC en matière de transformation numérique et verte , et a mis en œuvre de nombreux travaux spécifiques lors de la feuille de route pour réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre et promouvoir un juste transition énergétique.