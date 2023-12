Hanoï, 29 décembre (VNA) - La Banque d'État du Vietnam (SBV) a publié un document demandant le respect des réglementations sur la prévention et le contrôle du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Photo d'illustration : VNA

Plus précisément, la SBV a demandé aux organisations de crédit, aux succursales de banques étrangères et aux entreprises négociant des métaux précieux et des pierres précieuses, notamment les sociétés de négoce d'or et les sociétés de paiement intermédiaires, d'adopter une série de mesures, telles que le respect strict des réglementations de la loi anti-blanchiment d'argent 2022, le décret gouvernemental n° 19/2023/ND-CP du 28 avril 2023 détaillant certaines dispositions de la loi anti-blanchiment, la Décision du Premier Ministre n° 11/2023/QD-TTg du 27 avril 2023, qui définit les exigences de déclaration pour les transactions de grande valeur, et la Circulaire du gouverneur de la SBV n° 09/2023/TT-NHNN du 28 juillet 2023 qui guide l’application de plusieurs articles de la loi anti-blanchiment d’argent.En cas de signes inhabituels concernant des clients ou des transactions, ceux-ci doivent le signaler à l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent conformément aux dispositions décrites dans les articles 26 à 33 de la loi anti-blanchiment de 2022.Ils doivent également signaler et fournir rapidement les informations et documents pertinents concernant les transactions suspectes, tout en travaillant en étroite collaboration avec les agences publiques compétentes, conformément à la loi.- VNA