Hanoi, 7 juillet (VNA) - Des représentants de la Banque asiatique de développement (BAD) et des provinces de Ha Giang, Vinh Phuc et Thua Thien-Hue ont signé le 6 juillet des accords d’un projet d'une valeur d'environ 224 millions de dollars pour le développement des zones urbaines vertes.

Vue de la ville de Vinh Yen de la province de Vinh Phuc. Photo : VNA

Selon les accords, le projet aidera le développement synchronique et durable sur l’environnement dans ces localités, visant à améliorer la compétitivité économique.Le Directeur de la BAD au Vietnam, Eric Sidgwick, a déclaré que la BAD aidera les trois villes à intégrer des caractéristiques écologiques dans ses infrastructures urbaines et des économies d'énergie dans l'éclairage public.En plus de déployer le développement pilote du programme de villes vertes, un projet d'assistance technique aidera à créer un cadre juridique pour le développement durable des villes respectueuses de l'environnement.Selon les prévisions, ce projet devrait être achevé en décembre 2023, permettant d'améliorer les services d'infrastructure urbaine vert et d’accroître la capacité de faire face aux changements climatiques, a-t-il ajouté.Il est prévu que quelque 120.000 ménages, dont 6.000 ménages pauvres, bénéficieront de ce plan. - VNA