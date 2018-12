La BAD a approuvé un financement de 100,6 millions d’USD pour soutenir les efforts de réforme du gouvernement vietnamien visant à améliorer les services de santé. Photo: VNA



Hanoi, 11 décembre (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé un financement de 100,6 millions d’USD pour soutenir les efforts de réforme du gouvernement vietnamien visant à améliorer les services de santé et la qualité des prestations, en particulier dans les zones frontalières pauvres.

Ce financement comprend un prêt de 88,6 millions d’USD, qui apportera un soutien budgétaire au ministère de la Santé, qui met en œuvre des réformes complexes à l'échelle nationale dans des domaines clés tels que la gouvernance des investissements publics, les prestations de services de santé et l’amélioration de la qualité du personnel dans le système de santé de base.

Dans le même temps, une aide non remboursable de 12 millions d’USD viendra compléter ces réformes en pilotant des modèles de prestation de services de santé dans 12 districts de six provinces caractérisées par un taux de pauvreté élevé, une population d'ethnies minoritaires importante et une vulnérabilité en termes de sécurité sanitaire.

"Ce programme fait partie des efforts coordonnés de la BAD pour aider le gouvernement du Vietnam à atteindre la couverture universelle en matière de santé, dont l'accès aux services de santé fondamentaux", a déclaré Gerard Servais, spécialiste de la santé à la BAD.

"La subvention, en particulier, financera des investissements essentiels pour assurer des services de santé de qualité dans les zones reculées et défavorisées, en mettant l'accent sur les femmes", a-t-il ajouté. -VNA