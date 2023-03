De nombreux dirigeants, fonctionnaires, officiels des arrondissements et districts de la ville ont participé au défilé. Photo: CVN/VNA

Hanoi (VNA) - Dans le cadre de la 9e Fête de l'áo dài de Hô Chi Minh-Ville, les nombreuses activités passionnantes ont vu la participation de nombreux Saïgonnais et touristes le dimanche 5 mars dans la mégapole du Sud.

Selon le comité d'organisation, plus de 3.000 personnes dont de nombreuses célébrités ont participé à un défilé en áo dài (tunique traditionnelle des Vietnamiennes) sur le thème "J'aime l'áo dài vietnamien", en l’honneur du 113e anniversaire de la Journée internationale de la femme et du 1983e de l'insurrection des deux sœurs Trung.

Déroulé dans la rue piétonne Nguyên Huê, ce défilé visait à honorer la valeur de l’áo dài et à présenter une mégapole très dynamique et vivante, permettant à Hô Chi Minh-Ville de confirmer son statut de "destination attrayante, sûre et conviviale" auprès des touristes nationaux et internationaux.

Le défilé a emprunté de grandes artères de la ville, tels que Lê Loi, Lê Thanh Tôn et Nguyên Huê en passant devant des lieux emblématiques telles que le monument du président Hô Chi Minh, le siège du Comité populaire de la ville, l'Opéra municipal ou l'hôtel Continental. Ont aussi été organisés un espace d'exposition honorant l’áo dài, une zone d'exposition d'images du concours "áo dài avec la famille", un chemin d’art de l’áo dài,...

Honneur à la Journée internationale de la Femme

S'exprimant lors d'une rencontre dans le cadre de l'événement, la présidente de l'Union municipale des femmes, Nguyên Trân Phuong Trân, a déclaré que la Fête de l'áo dài avait contribué à apporter de la convivialité, à honorer l’áo dài et la beauté des femmes vietnamiennes.

"Cette 9e édition continue de contribuer à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles de la nation, nourrissant l'amour des habitants locaux pour l’áo dài tout en contribuant à la promotion de Hô Chi Minh-Ville", a souligné la présidente Nguyên Trân Phuong Trân.

Finale du concours "Charme de l’áo dài"

Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et l'Union municipale des femmes ont organisé la finale et la remise de prix du concours "Charme de l’áo dài 2023", point d'orgue de la fête.

Selon les organisateurs, près de 400 candidats s’étaient inscrits dans le groupe A (individuel) et près de 30 équipes dans le groupe B. Après deux tours préliminaires et demi-finales (tenus en janvier et février 2023), il y avait 27 candidats dans le groupe A1 (femmes âgées de 16 à 35 ans), 20 dans le groupe A2 (femmes âgées de 36 ans et plus), 10 dans le groupe A3 (hommes). Enfin, 11 équipes se sont présentées à la finale.

Selon l’Artiste émérite et réalisateur Lê Nguyên Dat, membres du jury, le concours est devenu un rendez-vous communautaire apprécié des habitants locaux mais aussi des touristes.

Le 1er prix a été remis à trois candidats des groupes A et B, à savoir Lê Thi Anh Nga, Nguyên Kim Phung et Nguyên Dang Khoa. De plus, les organisateurs ont également remis trois 2e prix, trois 3e prix, six prix d’encouragement et de nombreux prix supplémentaires. À cela s’ajoutent 29 prix pour le concours de "l’áo dài en ligne".

Lors de la cérémonie de remise des prix, la directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, a déclaré que ce concours n'était pas seulement fait pour honorer la beauté de l'áo dài mais aussi pour en faire un vêtement du quotidien.

Au fil des années des éditions, le concours est devenu un véritable rendez-vous pour les amateurs d'áo dài de tout le pays. Suite au succès des années précédentes, l’édition 2023 s'est tenue avec de nombreuses innovations, dont une plus grande envergure et un plus grand professionnalisme.

En plus des performances artistiques et de la finale du concours sur la scène principale, dans la rue piétonne Nguyên Huê, il y avait aussi un espace d'expérience interactive avec des cabines d'enregistrement et de prise de photos, une exposition sur l'histoire de l'áo dài, la présentation du don ca tai tu, des tò he, des dessins de portraits, et autres activités de plein air répondant aux attentes du plus grand nombre. -CVN/VNA