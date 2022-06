Une perfomance lors de la célébréation de la Journée internationale du Yoga à Binh Thuan. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Placée pour thème "Le Yoga pour l’humanité", la 8e Journée internationale du Yoga sera célébrée le 21 juin dans le monde, mais aussi dans de nombreuses villes et provinces vietnamiennes.

L'ambassadeur de l'Inde au Vietnam, Pranay Verma, a informé des divers événements organisés par l'ambassade cette année pour marquer la 8e Journée internationale du Yoga, lors d’une conférence de presse donnée le 13 juin.

L'ambassadeur Pranay Verma a affirmé que cet événement avait une grande importance pour l'Inde et le Vietnam. En 2022, les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1972-2022). Le Vietnam est toujours un partenaire important de l'Inde dans la promotion et la célébration de la Journée internationale du Yoga depuis sa reconnaissance.

Le 29 mai, le premier événement marquant la Journée internationale du Yoga 2022 au Vietnam a été organisé avec succès par l'ambassade en collaboration avec le Sangha bouddhiste du Vietnam à la pagode Tam Chuc, dans la province de Ha Nam.

Le Festival international du Yoga sera également célébré dans l’ensemble du Vietnam, dont Hanoï, Da Nang, Vinh Phuc, Thanh Hoa, Quang Ninh, Lao Cai, Thua Thien-Hue, Quang Nam, Ho Chi Minh-Ville, Can Tho, Khanh Hoa, Binh Thuan, Ninh Thuan, Dak Nong, Dong Thap, Dak Lak, Phu Yen, Tien Giang, Soc Trang, Ba Ria-Vung Tau, Dong Nai, Binh Dinh, An Giang. L'événement à Hanoï aura lieu le 18 juin dans le jardin Ly Thai To dans l’arrondissement de Hoan Kiem.

En 2022, le Vietnam a été sélectionné par le gouvernement indien comme l'un des pays inclus dans le programme Global Yoga Ring ou Guardian Ring. Plus précisément, le 21 juin, la Télévision nationale indienne Doordarshan transmettra en direct les célébrations de la Journée internationale du Yoga en Inde dans le monde entier. Dans ce but, un grand événement sera organisé à la baie d'Ha Long par l’ambassade de l'Inde et la province de Quang Ninh, a fait savoir l’ambassadeur indien.

Lors de la conférence de presse, l'ambassadeur Pranay Verma a également annoncé le contenu de la lettre du Premier ministre indien Narendra Modi adressée à son homologue vietnamien Pham Minh Chinh à l'occasion de la 8e Journée internationale du Yoga.

Dans sa lettre, le Premier ministre indien Narendra Modi a remercié son homologue vietnamien pour le soutien enthousiaste du gouvernement vietnamien dans la célébration de la Journée internationale du Yoga au Vietnam au cours des 8 dernières années, et a souhaité continuer à en bénéficier pour le succès de la 8e édition. Il s’est déclaré convaincu que le yoga contribuerait à créer une planète saine et paisible.

En 2014, l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) a proclamé le 21 juin Journée internationale du yoga à la demande du Premier ministre indien Narendra Modi.

Cette journée internationale vise à sensibiliser le public de par le monde aux nombreuses bénéfices du yoga sur le corps et l'esprit. Cette approche vis-à-vis de notre santé et de notre bien-être peut aussi avoir des effets plus vastes sur le monde qui nous entoure, sur nos proches, sur nos modes de vie et, enfin, sur notre développement durable en harmonie avec la nature. -VNA