La présidente de l’ AN Nguyen Thi Kim Ngan va prononcer le discours d'ouverture de la 52e session du Comité permanent de l’AN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 52e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) de la 14e legislature aura lieu les 11 et 12 janvier à Hanoï. La présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, va prononcer le discours d'ouverture.

Selon l’agenda, le Comité permanent examinera et donnera des avis sur des rapports et le projet de rapports de travail pour le mandat 2016-2021 du président de la République, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême, et de l’Audit d’État du Vietnam.

Le Comité permanent de l’AN continuera de donner des avis sur le projet de résolution guidant le processus de négociations de la présentation des candidats des députés de la 15e législature de l’AN et des députés des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026.

Le Comité permanent de l’AN examinera la promulgation de la Résolution sur le nombre, la structure et le composant des députés de la 15e législature de l’AN.

Le Comité permanent examinera et donnera des avis sur la transformation des modes d'investissement pour un certain nombre de projets sur l'axe Nord-Sud-Est pour la période 2017-2020; sur le plan de traitement financier pour la raffinerie de Nghi Son du Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN)…-VNA