Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La 28e édition du Salon international de la médecine et de la pharmacie du Vietnam (Vietnam Medi Pharm Expo) 2022 aura lieu du 1er au 3 décembre à Hanoï .

L'événement est un pont commercial important pour aider les entreprises pharmaceutiques à contacter des partenaires potentiels, à présenter des équipements dotés des technologies modernes ; est un lieu où les experts peuvent en savoir plus sur les tendances du marché.

En particulier, ce salon considéré comme un forum de connexion d'affaires, d’échanges d’expériences, d'exposition et de négociation, de transfert de technologie, contribuant au soin et à la protection de la santé des personnes entre les organisations et les entreprises pharmaceutiques.

Selon la Société par actions de publicité et des foires commerciales Vinexad - relevant du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, sur une superficie de.5 000 m2, ce salon rassemblera 200 stands de 150 entreprises venues d'Inde, de Pologne, du Bangladesh, de Taïwan (Chine), de République de Corée, d'Indonésie, de Malaisie, de Russie, du Japon, du Pakistan, de France, de Thaïlande, de Chine et du Vietnam.

Les entreprises présenteront une variété de produits allant des produits pharmaceutiques aux produits de soins de santé, en passant par les équipements médicaux modernes, les services hospitaliers et le tourisme médical ; soins de beauté, cosmétologie; produits dentaires et ophtalmiques; matériel de laboratoire, produits chimiques…

L'événement devrait accueillir plus de 8.000 visiteurs. -VNA