Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l’investissement à Hanoi (Kotra Hanoi) prévoit d’organiser un événement commercial interentreprises (B2B) mercredi 21 septembre entre des entreprises de la ville sud-coréenne d’Incheon et des importateurs vietnamiens.



L’événement attirera la participation de 25 fabricants/fournisseurs sud-coréens avec des produits typiques, notamment cosmétiques, aliments instantanés, appareils électroménagers intelligents et équipements médicaux.



Ces produits de haute qualité ont été largement vendus en République de Corée et exportés vers de nombreux pays du monde, selon Kotra Hanoi.



Incheon, ville portuaire sud-coréenne située à cinquante kilomètres à l’ouest de la capitale Séoul, est devenue la première zone économique franche de la République de Corée en 2003 et est l’un des plus grands centres d’exportation avec 11 complexes de production industrielle clés.



L’événement devrait offrir aux entreprises vietnamiennes des opportunités de coopération avec des partenaires potentiels de la ville d’Incheon. – VNA