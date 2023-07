Photo: kiengiang.gov.vn

Kiên Giang (VNA) - La province de Kiên Giang (Sud) fixe un objectif d'atteindre une valeur de la production industrielle de 25.989 milliards de dôngs (plus de 900 millions de dollars) au cours des 6 derniers mois de 2023 et de plus de 48.187 milliards de dôngs pour toute année, en hausse de plus de 8 % par rapport à 2022.

Au premier semestre de l’année, la valeur de la production industrielle a été estimée à plus de 22.195 milliards de dôngs, en hausse de 10,2 % par rapport à la même période en 2022, soit près de 42 % du plan.

La plupart des principaux produits industriels ont connu une augmentation de production tels que les chaussures en cuir en hausse de 24,25 %, les crevettes congelées de 15,65 %, l’exploitation de carrières de 10,46 %, le prêt-à-porter de 10,41 %...

Le directeur du Service de l'industrie et du commerce de la province de Kiên Giang, Truong Van Minh, a souligné qu'au 2e semestre, la production industrielle aurait tendance à augmenter progressivement. Les taux d'intérêt des prêts sont ajustés pour aider activement les entreprises à rétablir leur production et leurs affaires et à promouvoir la croissance.

Cependant, la reprise lente du marché domestique, le pouvoir d'achat encore faible, la pénurie de commandes existante, des prix instables des matières premières, des matériaux et des frais de transport devront entraîner des difficultés pour les activités de production de la province.

En conséquence, le Service de l'industrie et du commerce devra coordonnera avec le Conseil de gestion de la zone économique de la province de Kiên Giang et des localités pour supprimer les difficultés, aider les entreprises à rétablir fortement leur production et leurs affaires, accroître l'attraction des investissements et accélérer la mise en œuvre des projets d'investissement dans les zones et clusters industriels ; renforcer les activités de promotion du commerce, rechercher des marchés pour consommer les produits de la province.

La province s'est fixé un objectif d'atteindre 450 millions de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation au 2e semestre, 860 millions de dollars pour toute l’année, soit 100 % du plan et une augmentation de 7,23 % par rapport à 2022.

Le chiffre d'affaires export des 6 premiers mois est estimé à 410 millions de dollars (soit 47,6% de son plan annuel, en hausse de 1,1% sur un an), dont le riz représente plus de 131 millions de dollars, les produits aquatiques à plus de 110 millions de dollars, les chaussures en cuir à plus de 98 millions de dollars et les autres marchandises à plus de 67 millions de dollars.

Les produits provinciaux sont exportés vers une cinquantaine de pays et territoires à travers le monde. -VNA