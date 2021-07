Des ananas Tac Cau, une spécialité de la province de Kien Giang. Photo : ttc-farm.dacsanvina.net



Kien Giang (VNA) – Pendant la période 2014 - 2020, la province de Kien Giang (Sud) a mis en œuvre un projet de conservation des ressources génétiques animales et végétales pour son développement socio-économique.



Selon le Service provincial des sciences et technologies de Kien Giang, à la suite de la mise en œuvre de ce projet, les organes compétents ont identifié 61 ressources génétiques pour une mise en conservation au cours de la période 2014 - 2020.



A ce jour, la province a lancé la conservation de 27 ressources génétiques végétales et huit ressources génétiques animales. Les ressources génétiques végétales concernent principalement des plantes à valeur économique et médicinale … Pour les ressources génétiques animales, la province se concentre sur des fruits de mer de haute valeur économique et des espèces endémiques locales, dont le chien de Phu Quoc.



Le Service des sciences et technologies de Kien Giang a déclaré que la conservation de ressources génétiques précieuses, rares et endémiques à haute valeur économique dans la province avait contribué à la récupération d'un certain nombre de ressources génétiques indigènes hors de danger.



La conservation réussie des ressources génétiques vise à conserver la biodiversité, tout en permettant de créer des produits présentant des avantages compétitifs pour la consommation et les exportations. -VNA