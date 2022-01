Premier secours au pêcheur en détresse en mer. Photo: VNA



Kiên Giang (VNA) - Le commandement de la police maritime de la Zone N°4 du Vietnam a pris en charge le pêcheur Ha Trong Binh, 47 ans, en détresse médicale dans la zone maritime entre le Vietnam et la Malaisie.

Ha Trong Binh, 47 ans, du quartier N°9, arrondissement N°3 de Hô Chi Minh-Ville, est un membre d'équipage du bateau de pêche KG 4225 TS, dirigé par Bui Ngoc Huênh, originaire de la province de Nghê An (Centre).

Dans la soirée du 10 janvier, Ha Trong Binh a soudainement présenté des symptômes d'hématémèse et était fatigué alors qu'il pêchait dans la zone maritime entre le Vietnam et la Malaisie. À 23h20, le navire de la police maritime 4039 est arrivé sur le site pour le prendre en charge. Le groupe de travail a conclu que le patient avait des saignements gastro-intestinaux et une chute de tension.

Après le traitement, l’état de santé du patient s’est progressivement stabilisé. Il a été admis dans un hôpital de la ville de Rach Gia, province de Kiên Giang (Sud) pour une surveillance et un traitement continus.

Dans le processus de réception et de traitement d'urgence du patient, les responsables et soldats de l'île de Nam Yet ont respecté strictement les réglementations sur la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19.-VNA