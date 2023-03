Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) - Un marin ukrainien atteint d’une insuffisance cardiaque a été transporté dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre), dans la matinée du 3 mars, selon le Centre de coordination pour la recherche et le sauvetage maritime du Vietnam.L’Ukrainien Drozd Oleksii, 62 ans, a été ramené à terre par le navire de sauvetage vietnamien SAR 273 et hospitalisé dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre).Drozd Oleksii est un mécanicien à bord du navire Maran Thetis, battant pavillon grec, qui est en route de la Chine vers Singapour. Dans la soirée du 2 mars, lorsque ce navire se trouvait à 120 milles marins au nord-est de la ville de Nha Trang, son capitaine avait demandé de l’aide car Drozd Oleksii était dans un état critique.Immédiatement après avoir reçu des informations, le Centre de coordination pour la recherche et le sauvetage maritime du Vietnam avait guidé les membres d’équipage pour effectuer les gestes de premier secours et mobilisé en urgence le SAR 273 pour ramener le patient sur la terre ferme pour être hospitalisé.-VNA