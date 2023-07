Lors de la cérémonie de signature du plan de mise en œuvre du protocole d'accord entre Khanh Hoa et le Territoire du Nord d'Australie. Photo: VNA



Canberra (VNA) - Une délégation de la province de Khanh Hoa (Centre) dirigée par le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial Nguyen Tan Tuan effectue une visite de travail du 23 au 28 juillet en Australie.

Le 24 juillet, les représentants de la province de Khanh Hoa et du Territoire du Nord (Australie) ont signé un plan de mise en œuvre de leur protocole d'accord, conclu en 1998, pour la période 2023-2028.

S'exprimant lors de l'événement, Nguyen Tan Tuan a souligné la signification de la signature du document au moment où le Vietnam et l'Australie célèbrent cette année le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Le plan vise à exploiter et optimiser le potentiel et les atouts des deux localités dans tous les domaines d'intérêt mutuel, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la formation, du tourisme, de l'agriculture, de l'économie maritime et du travail...

En marge de la cérémonie de signature, le président du Comité populaire provincial Nguyen Tan Tuan a eu une séance de travail avec le président du Conseil législatif du Territoire du Nord d'Australie.

Nguyen Tan Tuan et le président du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam de Khanh Hoa, Tran Ngoc Thanh, ont également rencontré des représentants d'entreprises vietnamiennes dans la ville de Darwin, dans le Territoire du Nord. -VNA