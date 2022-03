Khanh Hoa, 15 mars (VNA) - Le tribunal populaire de la province centrale de Khanh Hoa a tenu le 15 mars un procès en première instance contre deux accusés pour leurs "activités visant à renverser l'administration populaire", selon l’article 109 du Code pénal de 2015.

Ton Nu The Trang et Nguyen Xuan Tinh lors du procès en première instance. Photo : VNA

Lors du procès, Ton Nu The Trang, née en 1962, et Nguyen Xuan Tinh, né en 1972, ont été respectivement condamnés à 12 et 9 ans de prison.



Ton Nu The Trang et Nguyen Xuan Tinh seront placés en probation à domicile pendant trois ans après la fin de leur peine de prison.



Selon l'acte d'accusation, de 2019 à mai 2021, Ton Nu The Trang a participé activement et volontairement à une organisation politique réactionnaire nommée "Tiên Rông", qui a été fondée en 1998. Elle a travaillé pour inciter les gens à rejoindre l'organisation et son cours de formation "Phu Dông vi nuoc », et soutenir d'autres activités.



Pendant ce temps, en 2016 et 2019, Nguyen Xuan Tinh a utilisé son compte Facebook pour rejoindre un groupe fermé, nommé "Viêt Tân tuong tro" et dirigé par l'organisation terroriste "Viêt Tân". L'organisation vise à abolir la direction du Parti communiste du Vietnam et à renverser la République socialiste du Vietnam.



De juin à juillet 2020, séduit par Ton Nu The Trang, Nguyen Xuan Tinh a participé à un cours de formation « Phu Dông vi nuoc » et a eu de nombreuses autres activités anti-étatiques pour tenter de renverser l'administration populaire.



Lors du procès, Ton Nu The Trang a admis tous ses actes criminels et a montré ses remords, de sorte que le jury lui a appliqué des circonstances atténuantes.



Nguyen Xuan Tinh a toujours nié sa culpabilité. Cependant, le jury a déclaré que, grâce aux résultats des enquêtes et aux nombreuses preuves pertinentes recueillies, il y avait suffisamment de motifs pour conclure qu'il avait commis les crimes allégués par le parquet populaire provincial.- VNA