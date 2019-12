Hanoï (VNA) - Le ministre cubain de la Justice, Oscar Manuel Silvera Martinez, effectue une visite de travail au Vietnam du 11 au 14 décembre, sur invitation de son homologue vietnamien Le Thanh Long.



Lors d’un entretien le 12 décembre à Hanoï avec le ministre cubain, M. Long a déclaré que le ministère vietnamien de la Justice était prêt à partager avec son homologue cubain les expériences d’élaboration, d'amélioration et d'application des lois.



Le ministre cubain de la Justice a déclaré que Cuba venait d'adopter une nouvelle Constitution et continuerait de réviser ses documents juridiques pour les rendre conformes à celle-ci. Par conséquent, Cuba espère tirer des expériences du Vietnam en matière de législation, a-t-il dit.



Les deux ministres se sont mis d'accord sur le contenu de la coopération dans l’élaboration, la promulgation et l'application des lois ; la réforme judiciaire, la vulgarisation de la loi ; la formation professionnelle pour ceux qui travaillent dans le domaine juridique ; la numérisation des documents juridiques et la fourniture de consultations juridiques pour les entreprises.



À cette occasion, les deux ministères de la Justice ont signé un programme de coopération pour la période 2020-2021. En vertu de ce document, les deux ministères échangeront leurs expériences en matière d'enregistrement des résidents, de consultation et d’entraide juridiques, d'amélioration du système juridique et de réforme judiciaire. Les deux parties travailleront ensemble pour la création d'une base de données juridiques, partageront des documents juridiques liés aux domaines d'intérêt commun et intensifieront leur coordination lors de forums internationaux. - VNA









