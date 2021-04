Photo : internet

Hanoi (VNA) - Le 15 avril, la Journée nationale du livre, sur le thème "Livres - Ciel des connaissances", a été inaugurée par la Bibliothèque de Hanoi.

L'événement vise à susciter une passion pour la lecture et à développer une culture de la lecture, ainsi qu'à encourager le mouvement de lecture dans la communauté, notamment parmi les enfants de Hanoï.

Cette Journée comprend une kyrielle d’activités: ranger des livres de manière artistique, exposition de plus de 600 documents sur la célébration du 110e anniversaire du départ de l'Oncle Hô à la recherche du salut national (1911-2021), sur le Parti, l'Assemblée nationale , la capitale Hanoi; échange avec des auteurs ; organisation de causeries sur des livres et la culture de la lecture; ateliers sur les connaissances sur l'histoire et la culture de la capitale, concours de dessin sur le thème: "Hanoi - Ville pour la paix"; écritures autour de votre livre préféré.

Chaque année, dans tout le pays, les activités en écho à la Journée nationale du livre (21 avril), la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur (23 avril) sont nombreuses.

C'est l'occasion d'honorer la valeur du livre, d'affirmer sa position, son rôle et son importance dans la vie sociale, de mettre en avant des lecteurs et les professionnels de l'édition, de l'impression, de la distribution, des bibliothécaires.

Ces activités visent aussi à sensibiliser à l’importance de la lecture pour le développement des connaissances, des compétences et du développement de la pensée et la formation de la personnalité.

Le Premier ministre a rendu la décision no.284/QD-TTg le 24 février 2014, désignant le 21 avril comme la Journée nationale du livre afin d'encourager la culture de la lecture auprès du public-VNA