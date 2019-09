Hanoi (VNA) – Un colloque sur la contraception proactive a eu lieu lundi matin à Hanoi en écho à la Journée mondiale de la contraception (26 septembre).

Cet événement a été organisé par le Département général de la Population et de la Planification familiale du ministère vietnamien de la Santé, l'Union des femmes vietnamiennes et la Sarl Bayer Vietnam.

Ce colloque visait à sensibiliser la communauté, notamment des gens en âge de procréer, sur les causes des grossesses non désirées, des avortements non médicalisés et des avantages de la contraception.

Lors de l'événement, Nguyen Doan Tu, directeur général du Département général de la Population et de la Planification familiale, a souligné que la contraception disposait de nombreux avantages, notamment en aidant les familles à donner un enfant de manière proactive, à éviter les complications obstétricales, à ne pas attraper de maladies sexuellement transmissibles, et à améliorer la qualité de la vie familiale.

Selon le Département général des statistiques, la population vietnamienne augmente chaque année d'environ un million de personnes. Dans les années à venir, le nombre de femmes en âge de procréer (de 15 à 49 ans) continuera d'augmenter et devrait atteindre son apogée en 2027-2028. La demande de contraceptifs continuera également à augmenter.

À cette occasion, le comité d’organisation a présenté l’application mobile «Vie active», qui donne des connaissances complètes sur la santé reproductive et les méthodes contraceptives. C'est également un lieu d'échange avec les plus grands experts en la matière. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application sur les plates-formes Android et IOs à partir du 26 septembre 2019. -VNA