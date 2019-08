Hanoi (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Argentine, chargé du Paraguay a organisé une Journée du Vietnam à Asunción, en l’honneur du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Paraguay.

L'événement a vu la participation de représentants des ministères paraguayen des Affaires étrangères, du Tourisme, de l’Industrie et du Commerce ; des autorités de la ville d’Asunción, du corps diplomatique et des centaines d’habitants locaux.



Lors du vernissage, l’ambassadeur vietnamien Dang Xuân Dung a affirmé que cette activité faisait partie d'une série d'événements visant à présenter le pays et le peuple du Vietnam aux amis paraguayens, contribuant ainsi à renforcer l'amitié et la coopération entre les deux pays.

La Journée du Vietnam comprenait un colloque, une exposition photographique, une projection de film, et d’autres activités visant à présenter des produits touristiques, culturels, artisanaux et gastronomique du Vietnam. -VNA