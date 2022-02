Los du programme artistique "Soldats en chemise blanche" tenu à la Journée des médecins vietnamiens (27 février). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa profonde gratitude au personnel médical dans tout le pays lors du spectacle intitulé "Soldats en chemise blanche", tenu dimanche 27 février pour célébrer la Journée des médecins vietnamiens (27 février).

Organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec la Télévision nationale du Vietnam, ce programme vise d’honorer le contingent du personnel médical dans tout le pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors du spectacle "Soldats en chemise blanche" organisé pour célébrer la Journée des médecins vietnamiens. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a souligné que les "soldats en chemise blanche" constituaient toujours une belle image de sacrifice, de déontologie médicale, de courage, de bienveillance, notamment durant plus de deux dernières années de la pandémie de COVID-19 survenue dans le pays comme le monde... Les dirigeants du Parti et de l'État, les organisations du Parti, les autorités à tous les niveaux et le peuple apprécient, comprennent et partagent toujours les difficultés, les sacrifices du secteur de la santé ainsi que du personnel médical. Des dizaines de milliers de milliards de dongs ont été mobilisés pour le Fonds de vaccins, la construction d’hôpitaux de campagne, l’achat d’équipements de santé….

Le gouvernement a ordonné aux ministères et aux branches d'étudier, de proposer et de promulguer des politiques spécifiques en faveur des agents de santé ; améliorer la capacité et l'efficacité de la médecine préventive et des soins de santé de base ; renouveler les politiques de sélection, de formation, de rémunération du personnel médical, a-t-il précisé.

Le Premier ministre a demandé au ministère de la Santé de coordonner avec les ministères, les branches et les localités pour continuer à se concentrer sur le Programme de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19, en mettant l'accent sur la protection des personnes vulnérables, des personnes de première ligne ; de ne pas laisser la situation de la crise sanitaire, le surcharge du système de santé. En plus, il faut accélérer la vaccination, étudier la mise en œuvre de la 4e dose, se renseigner sur des expériences des pays pour déployer la vaccination des enfants de 5 ans à 12 ans.

Il a affirmé que chaque Vietnamien souhaite exprimer sa gratitude, ses remerciements, ses partages, de compréhension et de consensus au personnel médical de tout le pays. -VNA