Série d'articles de reportage d'investigation sur le commerce de l'ivoire dans les Hauts Plateaux du Centre de deux journalistes de VietnamPlus. Photo: VietnamPlus

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La cérémonie de remise des prix journalistiques VIEWS Awards 2022 sur le thème "Forêts vides, océan silencieux et marché virtuel", a eu lieu le 19 octobre à Ho Chi Minh-Ville.

L'événement a eu lieu en présence des Consuls généraux de plusieurs pays à Ho Chi Minh-Ville, de représentants des ambassades de différents pays et d’organisations vietnamiennes et internationales.

Les prix VIEWS Awards 2022 ont été lancés en juin par le Centre d'actions pratiques et de réseautage pour la croissance et l'environnement (Center of Hands-on Actions and Networking for Growth and Environment - CHANGE) et WildAid, une organisation à but non lucratif dont la mission est de mettre fin au commerce illégal d'espèces sauvages, dans le but de donner aux gens une perspective plus large sur la protection des animaux sauvages et le commerce illégal d'espèces sauvages.

Dire non aux produits fabriqués à partir d'ivoire d'éléphants. Photo: VietnamPlus

Les VIEWS Awards 2022 avaient pour objet de promouvoir l'intérêt des agences de presse locales au Vietnam, des journalistes indépendants et de la communauté pour le braconnage et le commerce illégal, le transport et les points chauds de consommation d'espèces sauvages.

À travers les VIEWS Awards 2022, WildAid et CHANGE appellent tout le monde à s'exprimer pour changer la perception de la communauté sur les animaux sauvages, protéger la santé publique et améliorer l'image, les valeurs culturelles et le prestige du Vietnam dans le monde entier.

Parmi plus de 300 œuvres soumises aux VIEWS Awards 2022, une série d'articles de reportage d'investigation sur le commerce de l'ivoire dans les Hauts Plateaux du Centre, réalisée par Vo Manh Hung et Vo Hoang Long du Journal électronique VietnamPlus de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), a remporté le deuxième prix, dans la catégorie "Journalisme". -VNA