Hanoi (VNA) – La joueuse de badminton Nguyên Thuy Linh a perdu contre Tai Tzu-ying du Taipei chinois et la nageuse Nguyên Thi Anh Viên a été éliminée du 200 m nage libre féminin le 26 juillet, troisième journée officielle de Jeux olympiques de Tokyo 2020.

La joueuse de badminton Nguyên Thuy Linh n’a pas le vent en poupe aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Photo : VNA

Concourant dans le deuxième groupe avec huit autres athlètes, Anh Viên, née à Cân Tho, a mis plus de 2 minutes pour atteindre la ligne d’arrivée. Au total, elle était 26e sur 29 nageuses. Seuls les huit premiers peuvent accéder à la finale. Comme prévu, elle participera au 800 m nage libre féminin le 29 juillet.Thuy Linh a perdu 0-2 contre la meilleure joueuse de badminton du monde, Tai Tzu Ying. Dans le premier set, Thuy Linh a dominé les matchs dans un premier temps mais dans les dernières minutes, elle a laissé l’adversaire marquer 7 points consécutifs et s’incliner 16-21.Dans le deuxième set, la joueuse du Taipei chinois a continué à maintenir une stabilité psychologique et a remporté une victoire écrasante 21-11 sur Thuy Linh.Ainsi, les deux athlètes vietnamiens en compétition le 26 juillet n’ont remporté aucune médaille, et la délégation sportive vietnamienne risque de rentrer bredouille des JO de Tokyo 2020.Le 27 juillet, quatre joueurs vietnamiens participeront à l’événement, dont l’haltérophile Hoàng Thi Duyên, l’archer Nguyen Hoang Phi Vu, le joueur de badminton Nguyên Tiên Minh et le nageur Nguyên Huy Hoàng. - VNA