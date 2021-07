Tokyo (VNA) – La joueuse de badminton vietnamienne Nguyên Thuy Linh a battu sa rivale française Qi Xuefei lors du tour de qualification du groupe en simple dames le samedi matin 24 juillet, lors de la première journée officielle de compétition des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

La joueuse de badminton vietnamienne Nguyên Thuy Linh a entamé ses Jeux olympiques de Tokyo 2020 de la meilleure des manières. Photo : VNA



Avec le triomphe 2-0 (21-11, 21-11), ses chances de passer au tour suivant sont devenues plus élevées. Elle affrontera la joueuse n°1 mondiale Tai Tzu Ying de Taïwan (Chine) et la Suissesse Sabrina Jaquet, 46e joueuse mondiale, les 26 et 27 juillet.



Nguyên Thuy Linh, qui rejoint les Jeux olympiques pour la première fois, a montré des performances stables sans aucune anxiété.



La Fédération vietnamienne de badminton a décidé de récompenser Nguyên Thuy Linh avec 20 millions de dôngs en espèces juste après son match réussi. Avec le triomphe 2-0 (21-11, 21-11), ses chances de passer au tour suivant sont devenues plus élevées. Elle affrontera la joueuse n°1 mondiale Tai Tzu Ying de Taïwan (Chine) et la Suissesse Sabrina Jaquet, 46e joueuse mondiale, les 26 et 27 juillet.Nguyên Thuy Linh, qui rejoint les Jeux olympiques pour la première fois, a montré des performances stables sans aucune anxiété.La Fédération vietnamienne de badminton a décidé de récompenser Nguyên Thuy Linh avec 20 millions de dôngs en espèces juste après son match réussi.

Le 24 juillet, des athlètes vietnamiens s’affronteront également en tir, gymnastique, taekwondo, aviron et boxe.



Le tireur Hoàng Xuân Vinh a négocié son entrée en lice aux Jeux olympiques avec l’épreuve du pistolet à air comprimé à 10 m qui l’a aidé à remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques de Rio 2016.



Mais il n’a pourtant pas réussi à défendre son titre au pistolet à air comprimé 10 m aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Il a marqué 573 points lors du tour de qualification le 24 juillet au matin, se classant 22e et n’ayant pas réussi à se qualifier pour le tour final.



Plus tôt le 23 juillet, la quête du Vietnam pour la gloire olympique a commencé avant la cérémonie d’ouverture avec les archers Dô Thi Anh Nguyêt et Nguyên Hoàng Phi Vu en action.



Dô Thi Anh Nguyêt a terminé 49e sur un total de 64 adversaires avec 628 points lors du tour de qualification de l’épreuve d’arc classique féminin. Elle passera au tour suivant pour affronter Hayakawa Ren du pays hôte.



Nguyên Hoàng Phi Vu a gagné 647 points et s’est classé 53e sur 64 athlètes. Kim Je Deok de la République de Corée a mené cette catégorie avec 688 points, suivi par Ellison Brady des États-Unis avec 682 points et Oh Jinhyek avec 681 points.



Avec ce résultat, Nguyên Hoàng Phi Vu affrontera Tang Chih Chung du Taipei chinois qui s’est classé 12e au tour de qualification avec 668 points.



Avec un score total de 647 pour Nguyên Hoàng Phi Vu et 628 points pour Dô Thi Anh Nguyêt, les deux archers vietnamiens ont un score total de 1275, et sont classés 23 sur 29 en double mixte. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas gagner le droit de participer au prochain tour, qui aura lieu le 24 juillet.



Le Vietnam a envoyé une délégation de 43 personnes, dont 18 athlètes concourant dans 11 épreuves aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, dirigée par le directeur général adjoint de l’Administration des sports du Vietnam, Trân Duc Phân. – VNA