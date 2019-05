Le nombre de passagers de Jetstar Pacific devra augmenter fortement pendant l'été. Photo: internet



Hanoï (VNA) – La compagnie aérienne à bas prix Jetstar Pacific recevra cinq Airbus A321 en 2019 pour exploiter des vols domestiques et internationaux.

Chaque Airbus A321 pourra transporter 203 passagers.

Actuellement, la flotte de Jetstar Pacific comprend 18 appareils dont 15 Airbus A320 et trois Airbus A321.

Pendant la haute saison estivale (du 1er juin au 31 août), Jetstar Pacific exploite environ 11.000 vols, répondant à la demande de plus de 2 millions de passagers, soit une hausse de 10% en variation annuelle. Pour préparer cette saison, Jetstar Pacific a ouvert trois nouveaux vols : Da Nang – Vinh (province de Nghe An), Da Nang – Thanh Hoa, et Da Nang – Phu Quoc (province de Kien Giang).

En 2018, Jetstar Pacific a transporté environ 6,2 millions de passagers, soit une augmentation de 14,3%, et effectué plus de 40.000 vols (+10,8 %).

Le chiffre d’affaires de Jetstar Pacific est estimé à environ 9.100 milliards de dôngs, dépassant son plan annuel de 161 milliards de dongs, en hausse de 27,6% par rapport à l’année précédente, ce grâce au changement de sa structure d’opération, à l’amélioration de ses services et de sa ponctualité, ainsi qu’aux indicateurs d'opérations de sécurité au sol et en vol...

Actuellement, Jetstar Pacific met en œuvre une stratégie de double label avec Vietnam Airlines pour répondre aux divers besoins de leurs passagers et renforcer leur présence sur le marché national et régional.

Jetstar Pacific est la première compagnie aérienne low-cost à avoir été créée au Vietnam. Ce joint-venture entre Vietnam Airlines (70%) et le groupe Qantas (30%) réalise environ 750 vols par semaine. Ses vols couvrent la plupart des villes et sites touristiques du Vietnam et aussi Singapour, Bangkok (Thaïlande), Osaka (Japon), Taïpei (Taïwan, Chine), Hong Kong et Guangxi (Chine). -VNA