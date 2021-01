Le peintre français d’origine vietnamienne Lê Ngoc Thanh à son atelier personnel, en décembre 2020. Photo : NVCC/CVN

Hanoï (VNA) - Français né des parents vietnamiens, Lê Ngoc Thanh gagne sa vie grâce à sa carrière inédite : peintre miniaturiste pour la belle mécanique horlogère. Cependant, peu de gens savent qu’il est aussi un peintre de talent qui cherche toujours à réaliser des chefs-d’œuvre d’art contemporain.



Pour les amoureux d’art contemporain au Vietnam, Lê Ngoc Thanh (Artistik Thanh) est encore un nom peu connu. C’est tout à fait normal car ce Français d’origine vietnamienne a conquis le monde des arts en devenant peintre miniaturiste de montres de luxe. Auteur de nombreux bracelets, il profite toujours de ce travail peu connu du grand public pour aller partout dans le monde, dont deux fois à Hanoï et une fois à Hô Chi Minh-Ville.



"En 1997, j’ai fait mes études dans la bijouterie-joaillerie : c’est à ce moment que j’ai appris à fabriquer des bijoux, mais avant cela à les créer en utilisant la peinture.... Étant passionné par le dessin et la peinture, j'ai rencontré un artiste indépendant qui réalise de la peinture miniature sur cadran de montres. Et c’est à partir de ce moment, que j’ai trouvé ma voie professionnelle".



Mais Lê Ngoc Thanh, fan des styles abstraits et figuratifs, ne cache pas sa passion pour l’art contemporain. Si la peinture miniaturiste est un art haut de gamme qui ne peut pas toucher que bien peu de gens, la peinture acrylique sur toile est accessible à un public plus large.



"L’aventure a commencé en 2018, lorsque mon jeune frère a créé une salle de billard dans sa maison. Je lui ai proposé de lui faire la décoration en lui dessinant quelques portraits. Jusqu’à présent, j’ai réalisé une cinquantaine de portraits que l’on m’a commandés".



Surmonter la crise sanitaire



Les peintures acryliques de Lê Ngoc Thanh sont majoritairement des portraits réalistes, "jusqu’à ce que l'on puisse les confondre avec une photo", précise-t-il. Récemment, il a commencé à dessiner des célébrités du monde, telles que "des chanteurs et acteurs mais dans un style street art et pop art".



Au fil du temps, le nombre de commandes augmente. Outre les peintures acryliques, il a aussi illustré des œuvres littéraires, dont récemment un recueil de poèmes qui sortira ce printemps 2021.