L'ancienne vice-présidente Truong My Hoa s'exprime lors de la conférence de presse. Photo: nld.com.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Au cours de la dernière décennie, le Fonds de bourses d'études Vu A Dinh et le club "Pour Hoang Sa - Truong Sa bien-aimés" sont parvenus à réunir nombre de gens dans des travaux pratiques et significatifs en faveur de ces archipels du pays.

C'est ce qu'a partagé l'ancienne vice-présidente du Vietnam, Truong My Hoa, actuellement présidente du Fonds de bourses d'études Vu A Dinh, également présidente du club "Pour Hoang Sa - Truong Sa bien-aimé", lors d'une conférence de presse tenue le 28 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

La conférence de presse, intitulée "Itinéraire de 10 ans pour Hoang Sa - Truong Sa bien-aimés", a été organisée à l'occasion des 10 ans du programme "Pour les élèves de Truong Sa bien-aimés" (14 août), des 8 ans du club "Pour Hoang Sa - Truong Sa bien-aimés" (1er août) et des 10 ans de l’organisation par le Fonds de bourses d’études Vu A Dinh de visites à Truong Sa.

L'ancienne vice-présidente du Vietnam, Truong My Hoa, et des enfants lors de la conférence de presse. Photo: tuoitre.vn



Ces dernières années, 13 visites à l'archipel de Truong Sa ont été organisées, apportant des dons en espèces et en nature d'une valeur totale de près de 7,8 milliards de dongs. Au total, 14.185 bourses d'études annuelles d'une valeur de plus de 14 milliards de dongs ont été remises aux enfants de soldats de la Marine et de pêcheurs en difficulté… -VNA