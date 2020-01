Le consul général indien à Ho Chi Minh-Ville, K. Srikar Reddy (Photo: VNA)



Ho Chi Minh-Ville (VNA)- L’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville, le Consulat général de l’Inde et l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville ont organisé le 8 janvier une rencontre à l’occasion du 71e anniversaire du Jour de la République indienne (26 janvier 1950), la Journée mondiale de la langue hindi (18 janvier) et le 30e anniversaire de la création de l’Association d’amitié Vietnam-Inde de Ho Chi Minh-Ville.

La rencontre a attiré la participation des représentants de l’Association d’amitié Vietnam-Inde, de l'Association d'amitié Inde-Dong Thap et celle Inde-Binh Duong, de la communauté d’entreprises, des Indiens vivant et travaillant dans la mégapole du Sud.

Le président de l’Association d’amitié Vietnam - Inde de Ho Chi Minh-Ville, Huynh Thanh Lap, a salué les relations de longue date Vietnam – Inde qui étaient fondées sur la base des échanges commerciaux, culturels, artistiques et religieux. En particulier, après l’établissement du partenariat stratégique intégral en 2016, les relations bilatérales s’épanouissent de plus en plus et ont atteint des acquis remarquables enregistrés dans la politique, le commerce, la culture, la science et la technologie...

Au cours des 30 années passées, l’Association d’amitié Vietnam - Inde de Ho Chi Minh-Ville a fait des efforts pour réaliser efficacement des activités de la diplomatie populaire. Elle a coordonné avec le consulat général de l’Inde à Ho Chi Minh-Ville pour organiser plus d’échanges culturels, artistiques, diplomatiques et commerciaux entre les deux pays.

De son côté, le consul général indien à Ho Chi Minh-Ville, K. Srikar Reddy, a également affirmé la confiance, la compréhension mutuelles entre les deux pays et le partage de leurs points de vue sur de différentes questions régionales comme internationales. Ces liens avaient été consolidés via les visites des dirigeants des deux pays.

Il a aussi apprécié des résultats atteints par ladite association au cours des 30 ans, ce qui contribue grandement à la promotion de la compréhension et de l’amitié entre les deux peuples vietnamien et indien.

A cette occasion, K. Srikar Reddy a remercié l’Université des sciences sociales et humaines (relevant de l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville) qui enseigne la langue hindi, langue nationale de l’Inde aux étudiants vietnamiens. Il s’agit de l’unique université au Vietnam à enseigner cette langue au Vietnam dans le but d’intensifier les échanges culturels et éducatifs entre le Vietnam et l’Inde. -VNA