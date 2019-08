Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung lors de la cérémonie de lever du drapeau de l’ASEAN le 8 août à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’ASEAN joue un rôle important et indéniable dans le maintien de la paix, de la stabilité et dans la promotion de la coopération et du développement de la région, a souligné le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a organisé le martin du 8 août à Hanoï une cérémonie de lever du drapeau de l’ASEAN en l’honneur du 52e anniversaire de la fondation du bloc régional.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a passé en revue les jalons importants du développement de l’ASEAN, dont la signature du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) en 1976, la fondation de la zone de libre-échange de l’ASEAN (AFTA) en 1992 et du Forum régional de l’ASEAN (ARF) en 1994. Notamment la signature de la Charte de l’ASEAN en 2007 a posé les bases juridiques pour la fondation de la Communauté de l’ASEAN en 2015.

Ces jalons ont confirmé les aspirations, les objectifs cohérents et la détermination de l’ASEAN à maintenir la paix et à promouvoir le développement durable via les dialogues et la coopération basée sur les règles, ainsi qu’à intensifier la connectivité au sein et au-delà du bloc régional pour améliorer sa capacité d'adaptation en nouvelle conjoncture, a-t-il souligné.

Selon lui, l’année 2020, où le Vietnam assumera la présidence de l’ASEAN, marquera la fin de la moitié du processus de mise en œuvre de la Vision 2025 de la Communauté.

En collaboration avec les autres pays membres, le Vietnam continuera à promouvoir les dialogues et la coopération, à contribuer à maintenir un environnement régional paisible et stable, à favoriser les activités commerciales et d’investissement, à améliorer la qualité de vie et la santé publique ainsi qu’à promouvoir le bien-être social et les liens entre les peuples de la région.

Intensifier la coopération avec les autres pays membres de l’ASEAN est l’une des priorités de la politique extérieure du Vietnam, a déclaré le vice-ministre Nguyen Quoc Dung, avant d’exprimer le souhait de continuer de bénéficier du soutien des autres pays membres, des partenaires, amis régionaux et internationaux, pour contribuer davantage à l’édification d’une Communauté de l’ASEAN paisible, stable et prospère. -VNA