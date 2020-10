Jakarta (VNA) – L’Indonésie a exprimé vendredi 23 octobre sa sympathie au Vietnam et présenté ses profondes condoléances aux familles endeuillées par les inondations et glissements de terrain dans des provinces centrales du Vietnam.

Des maisons sous l’eau au bord de la rivière Thach Han, à Quang Tri. Photo : VNA

A travers le ministère indonésien des Affaires étrangères, le gouvernement et le peuple indonésiens ont exprimé leur plus profonde sympathie au gouvernement et au peuple vietnamiens et se sont dit convaincus qu’ils surmonteront au plus tôt cette dure épreuve.

Selon les statistiques encore incomplètes, les inondations et les glissements de terrain provoqués par les pluies diluviennes au cours des deux dernières semaines ont fait 119 morts et 21 disparus, et provoqué d’énormes dégâts et de scènes de désolation allant de la province de Nghê An à celle de Quang Ngai.

En outre, 37.524 maisons, 1.325 ha de riz, 12.479 ha de cultures vivrières ont été dévastés, 6.824 bétails et 937.823 volailles morts noyés, 20,2 km de digue et 116 km de canaux endommagés, de même que 43 km riverains et côtiers, 163,15 km de routes nationales et 161,88 km de routes locales. – VNA