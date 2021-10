Le trajet du typhon Lionrock. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, le typhon Lionrock, le septième de la saison au Vietnam, s'est affaibli en une dépression tropicale.

Dimanche à 10h00, la dépression tropicale était centrée sur les eaux au sud de Quang Ninh, à environ 100 km au large de la ville portuaire de Hai Phong, à 150 km au large de la province de Nam Dinh et à 260 km au large de la province de Thanh Hoa.

Les vents ont soufflé entre 40 à 60 km/h, avec un rayon de 100 km.

Photo d'illustration : VNA

Au cours des 12 prochaines heures, la dépression tropicale se dirigera vers l'Ouest et le Sud-Ouest à une vitesse de 15 à 20 km/h et atterrira dans la région entre Hai Phong et Thanh Hoa, avec des vents diminuant à 40-50 km/h.

Dans les 12 à 24 prochaines heures, la dépression tropicale se déplacera dans la même direction vers le Laos et s'affaiblira davantage en une dépression.

Avec un front froid qui se déplace du nord au Sud, Lionrock provoquera des vents forts et de fortes pluies dans une grande partie des régions du Nord et de la partie Nord du Centre, avec des précipitations moyennes de 100 à 250 mm.

Des pluies diluviennes peuvent provoquer des glissements de terrain. Photo d'illustration: VNA

Pendant ce temps, un autre typhon tropical nommé Kompasu traverse l'Est des Philippines et devrait entrer dans la Mer Orientale le 10 octobre.

Les premières prévisions montrent qu'après s'être déplacé dans la Mer Orientale, Kompasu augmentera rapidement son intensité et affectera probablement les provinces du Nord et du Centre-Nord du Vietnam du 10 au 13 octobre.

Du 13 au 15 octobre, Kompasu s'est affaibli en une dépression tropicale. -VNA