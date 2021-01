Test de dépistage du COVID-19 . Photo: VNA

Sydney (VNA) - Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande font partie des principaux pays et territoires qui se sont avérés les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, selon un rapport publié le 27 janvier par l’Institut australien Lowy.

Les chercheurs de l’Institut australien Lowy ont collecté des données d’une centaine de pays et territoires pour créer un outil interactif pour évaluer les performances relatives à différents moments de la pandémie. Les chiffres ont été calculés pour les indicateurs suivant les cas confirmés, les taux de mortalité et les tests.

La Nouvelle-Zélande arrive en tête du classement, suivie du Vietnam, de Taïwan (Chine) et de Thaïlande.

En revanche, les pays développés comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et les pays à forte population, sont considérés comme les moins performants. Les États-Unis occupent la 94e place parmi près de 100 pays et territoires étudiés, tandis que l'Indonésie et l'Inde se classent respectivement 85e et 86e.

Le rapport souligne que les petits pays (avec moins de 10 millions d'habitants) se sont montrés plus agiles que la majorité de grands pays dans la gestion de la propagation de cette pandémie. Chypre, le Rwanda, l'Islande et la Lettonie figurent tous dans le top 10. -VNA