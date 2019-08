Le colloque permet de partager des solutions et initiatives vertes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre les changements climatiques à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Des experts vietnamiens et internationaux ont partagé des solutions et initiatives vertes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre les changements climatiques à Hanoï, lors d’un colloque tenu le 13 août dans la capitale.

Le directeur adjoint du Service des Ressources naturelles et de l'Environnement de Hanoï, Bui Duy Cuong, a déclaré que dans le cadre des activités des projets « Ambitious City Promises » et « Clean Air – Green City », ce colloque avait pour objectif de présenter des projets et des initiatives mis en œuvre à Séoul, à Hanoï et dans d'autres localités.

Le chef de l’Institut national d’aménagement urbain et rural, Luu Duc Cuong, a déclaré que Hanoï avait récemment pris des mesures concrètes pour élaborer des plans d’action à court et à long termes visant à s’adapter aux changements climatiques et à atténuer leurs conséquences, y compris la participation au projet « Ambitious City Promises » (Promesses de la ville ambitieuse) depuis octobre 2017.



Ce projet a pour objectif d’appeler les principales villes d’Asie du Sud-Est (dans le premier temps celles aux Philippines, en Indonésie et au Vietnam) à joindre l’engagement de « réduire les émissions de gaz à effet de serre » et à aider ces villes à lancer des programmes d’action spécifiques.



Le projet vise un environnement sain et propre pour la jeune génération du Vietnam, notamment un objectif de renforcer l’action et de promouvoir les solutions pour avoir de l’air propre et des villes vertes.



Lors du colloque, le professeur sud-coréen Youngsoo Choi a partagé des expériences et des politiques de Séoul pour la réduction de la pollution et la lutte contre le réchauffement climatique. -VNA